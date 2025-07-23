"З Італії - на війну": всиновлений українець загинув, боронячи Батьківщину

Молодий чоловік із провінції Падуя, якого в дитинстві усиновила італійська родина з України, повернувся захищати батьківщину та загинув на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на la Repubblica .

За даними ЗМІ, 21-річний мешканець Венето Артіом Наліато загинув під час бомбардування тренувального табору в Україні, куди він поїхав воювати як доброволець.

За повідомленнями місцевих газет, молодий чоловік українського походження був усиновлений в дитинстві родиною з міста Трібано в провінції Падуя.

Наліато вирішив покинути Трібано, щоб повернутися захищати свою Батьківщину.

Як виявилось, кілька тижнів тому він поїхав до рідного містечка в Падуї, а потім знову вирушив на фронт.

Смерть для добровольця настала минулого понеділка.

"Ми з любов'ю і болем обіймаємо родину, яка прийняла його і виростила з любов'ю. Сьогодні Трібано втрачає свого сина. Порожнеча, яку він залишає, глибока, але ми будемо пам'ятати його за мужність його вибору", - написав мер Трібано Массімо Каваццана на Facebook.