"З Італії - на війну": всиновлений українець загинув, боронячи Батьківщину
Молодий чоловік із провінції Падуя, якого в дитинстві усиновила італійська родина з України, повернувся захищати батьківщину та загинув на війні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на la Repubblica.
За даними ЗМІ, 21-річний мешканець Венето Артіом Наліато загинув під час бомбардування тренувального табору в Україні, куди він поїхав воювати як доброволець.
За повідомленнями місцевих газет, молодий чоловік українського походження був усиновлений в дитинстві родиною з міста Трібано в провінції Падуя.
Наліато вирішив покинути Трібано, щоб повернутися захищати свою Батьківщину.
Як виявилось, кілька тижнів тому він поїхав до рідного містечка в Падуї, а потім знову вирушив на фронт.
Смерть для добровольця настала минулого понеділка.
"Ми з любов'ю і болем обіймаємо родину, яка прийняла його і виростила з любов'ю. Сьогодні Трібано втрачає свого сина. Порожнеча, яку він залишає, глибока, але ми будемо пам'ятати його за мужність його вибору", - написав мер Трібано Массімо Каваццана на Facebook.
Втрати добровольців на війні в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії чимало іноземців приєдналися до оборони України, ставши до лав Інтернаціонального легіону або інших добровольчих формувань. За цей час країна втратила десятки таких захисників, які віддали життя за нашу свободу.
У листопаді 2024 року на фронті загинув 22-річний британець Каллум Тіндал-Дрейлер, який прибув в Україну добровольцем.
До того, як приєднатися до захисту України від російського агресора, британський громадянин закінчив військовий коледж та працював у Національній службі охорони здоров'я Британії.
У лютому 2024 року під Бахмутом загинув доброволець із Литви - Тадас Тумас.
За словами глави місії інструкторів в Україні Сігітаса Маляускаса, литовець загинув, коли перевозив міни до лінії фронту в районі Бахмута. Тоді в їхню машину влучив російський безпілотник.
А в липні 2024 року на фронті загинув грузинський доброволець Бондо Гагнідзе. Уточнюється, що чоловік воював у складі 2 механізованого батальйону "Росомахи" 67 ОМБр.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.