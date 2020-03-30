Из Южной Кореи прибыл самолет с тестами для выявления коронавируса

Сегодня, 30 марта, для борьбы с коронавирусом в Украине прибыл самолет с ПЦР-тестами. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что из южнокорейского Сеула в Украину прибыл самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Груз доставлен по инициативе Офиса президента.

Напомним, вчера Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая. На борту были 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Средства передадут врачам, правоохранителям и военным.

Отметим, по последним данным, на 30 марта в стране насчитывается 480 зараженных COVID-19. Кроме того, за сегодня появилось три сообщения о летальных случаях - два в Киевской области и один в Черновицкой. Общее количество летальных случаев увеличилось до 11. Двое жителей Киева полностью вылечились и уже выписались из больницы. Всего в столице подтверждено 102 случая заражения. Киев продолжает лидировать по заболеваемости, далее идет Черновицкая область.