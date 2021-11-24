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В Южной Корее ухудшается ситуация с COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Число больных COVID-19 в стране вновь достигло рекордного уровня в 4 116 случаев. Из них скончались 35 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем заявил 24 ноября, что ситуация с COVID-19 в стране хуже, чем ожидалось, и призвал органы здравоохранения усилить меры по сдерживанию коронавируса.

Несмотря на то, что правительство намеревалось к концу февраля снять все ограничения, связанные с коронавирусом в стране, количество зараженных растет.

"Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первым препятствием", - сказал Ким Бу Гем во время встречи, посвященной сдерживанию COVID-19.

"Мы находимся на этапе рассмотрения вопроса о том, следует ли нам переходить к следующему этапу или нет, но ситуация более серьезная, чем мы ожидали", - сказал он.

По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где проживает половина населения страны.

"Мы должны усилить меры поддержки, чтобы бессимптомные пациенты и пациенты с легкими симптомами могли безопасно проходить лечение дома", - сказал он.

Премьер-министр Южной Кореи также призвал граждан сделать бустерный укол против COVID-19.

Количество случаев COVID-19 возросло после того, как в начале этого месяца страна начала ослаблять антивирусные ограничения для постепенного возвращения к жизни до пандемии в рамках схемы "жизнь с COVID-19".

Ранее мы писали, что в Южной Корее зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID.

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Южная Корея