В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca

В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca. Такое решение приняло министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств страны.

Отметим, AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Корее 4 января 2021 года. Применение вакцины разрешено для граждан старше 18 лет. Компания также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Агентство по безопасности лекарств этой страны утвердило препарат CT-P59 для лечения COVID-19. Он был разработан местным фармацевтическим гигантом Celltrion Inc.

Напомним, в конце декабря правительство Южной Кореи усиливало карантин на фоне новой вспышки коронавируса на время зимних праздников. Такие меры в стране действовали с 24 декабря до 3 января.