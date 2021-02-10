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В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca

Новина українською → Южная Корея, Среда 10 февраля 2021 11:46
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca. Такое решение приняло министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины в Корее 4 января 2021 года. Применение вакцины разрешено для граждан старше 18 лет.

Компания также заключила контракт на производство вакцины с компанией SC Bioscience Korea.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Агентство по безопасности лекарств этой страны утвердило препарат CT-P59 для лечения COVID-19. Он был разработан местным фармацевтическим гигантом Celltrion Inc.

Напомним, в конце декабря правительство Южной Кореи усиливало карантин на фоне новой вспышки коронавируса на время зимних праздников. Такие меры в стране действовали с 24 декабря до 3 января.

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