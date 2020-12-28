В Южной Корее обнаружили первые случаи заражения мутировавшим коронавирусом

В Южной Корее зарегистрированы первые три случая заражения новым штаммом коронавируса. Все трое прибыли из Великобритании.

Об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Семья находится на карантине после положительного теста на COVID-19.

"В результате генетического анализа коронавирус был обнаружен у трех человек, прибывших из Великобритании 22 декабря. Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус, сейчас они находятся в карантине", - говорится в сообщении KDCA.

Ранее в Португалии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса. Его обнаружили у приехавших из Великобритании на остров Мадейра.

Также в Швейцарии обнаружили два случая заражения коронавирусом из Южной Африки. Он отличается от образцов со штаммом из Великобритании.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который начал активно распространяться в Великобритании, добрался до еще одного континента. Два случая заражения обнаружили в Канаде.