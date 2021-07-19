В Южной Корее обнаружили крупнейшую вспышку COVID-19 в вооруженных силах

У 247 моряков из 301, приписанных к южнокорейскому подразделению по борьбе с пиратством "Чхонхэ", выявлен коронавирус , Соответствующее заявление сделано объединенным командованием вооруженных сил Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ренхап" .

Военнослужащих, находящихся на дежурстве в Африке, планируется эвакуировать во вторник. Вспышка коронавируса стала крупнейшей в южнокорейских вооруженных силах.

Первые шесть случаев заражения в подразделении были зафиксированы на прошлой неделе. К понедельнику было выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

По итогам тестирования всего подразделения отрицательный тест был обнаружен только у 50 человек, биоматериалы еще четырех человек проанализировать не удалось.

Подразделение "Чхонхэ" работает в составе антипиратской миссии в Аденском заливе у побережья Сомали и около Ормузского пролива. Контингент сменяет друг друга каждые полгода.

Из-за вспышки коронавируса новый контингент впервые с 2009 года примет дежурство раньше срока. Минобороны Южной Кореи заявляет, что все члены нового отряда привиты от COVID-19.