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В Южной Корее обнаружили крупнейшую вспышку COVID-19 в вооруженных силах

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Понедельник 19 июля 2021 06:22
В Южной Корее обнаружили крупнейшую вспышку COVID-19 в вооруженных силах Фото: Южная Корея заявила о крупнейшей вспышке COVID-19 в вооруженных силах (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

У 247 моряков из 301, приписанных к южнокорейскому подразделению по борьбе с пиратством "Чхонхэ", выявлен коронавирус, Соответствующее заявление сделано объединенным командованием вооруженных сил Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ренхап".

Военнослужащих, находящихся на дежурстве в Африке, планируется эвакуировать во вторник. Вспышка коронавируса стала крупнейшей в южнокорейских вооруженных силах.

Первые шесть случаев заражения в подразделении были зафиксированы на прошлой неделе. К понедельнику было выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

По итогам тестирования всего подразделения отрицательный тест был обнаружен только у 50 человек, биоматериалы еще четырех человек проанализировать не удалось.

Подразделение "Чхонхэ" работает в составе антипиратской миссии в Аденском заливе у побережья Сомали и около Ормузского пролива. Контингент сменяет друг друга каждые полгода.

Из-за вспышки коронавируса новый контингент впервые с 2009 года примет дежурство раньше срока. Минобороны Южной Кореи заявляет, что все члены нового отряда привиты от COVID-19.

Напомним, что власти Южной Кореи, с целью предотвращения распространения COVID-19, объявила о введении ограничений на прослушивание музыки в спортзалах.

Добавим, в Южной Корее признали первую смерть после прививки от коронавируса.

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