В Южной Корее коронавирусом заразился американский военный

В Южной Корее коронавирусом COVID-19 заразился военный Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что 23-летний американский военнослужащий был доставлен на военную базу США Кэмп Хамфис, которая находится недалеко от города Пхентек. Там размещена штаб-квартира вооруженных сил США в Корее.

На данный момент солдат изолирован, за его состоянием следят медицинские работники. Это первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Штатов.

Также сообщается, что в связи с происшествием на военной базе закрыли все кинотеатры и бары, передвижение солдат также ограничено.

По состоянию на 26 февраля в Южной Корее зафиксировано больше 1100 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за вспышки китайского вируса в Соединенных Штатах Америки объявили чрезвычайное положение. На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.