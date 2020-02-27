В Южной Корее коронавирусом заразились более 1500 человек

Южная Корея подтверждает 1595 случаев инфицирования китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Также сообщается о 13 смертельных случаях от вируса. Еще 24 человека полностью излечились.

Напомним, всего за несколько дней количество случаев коронавируса в Южной Корее увеличилось почти вдвое. С 23 февраля в стране введен самый высокий уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее коронавирусом впервые заразился военнослужащий Соединенный Штатов Америки. К слову, всего в США зафиксировано 60 случаев заражения.

Как известно, вспышка коронавируса в Китае пошла на спад. Одновременно с тем, новые очаги болезни стали проявляться в Европе, а также на Ближнем Востоке. За последние дни вспышка коронавируса COVID-19 и летальные исходы были зафиксированы в нескольких европейских странах. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.