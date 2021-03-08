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В Южной Корее уже 8 смертей после вакцины AstraZeneca. Власти отрицают связь

Автор: РБК-Украина

В ходе кампании по вакцинации от COVID в Южной Корее зафиксировали уже 8 смертей среди людей, которым ввели препарат AstraZeneca. Однако расследование показало, что связи между вакцинацией и летальными случаями нет.

Об этом заявил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Кен, передает Reuters.

По его словам, органы здравоохранения расследовали случаи смерти восьми человек, у которых наблюдались побочные реакции после AstraZeneca.

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между неблагоприятной реакцией после вакцинации и их смертью", - заявил Чон Ын Кен.

Отметим, Южная Корея начала вакцинацию жильцов и работников домов престарелых и других лиц из группы риска в конце февраля. По состоянию на сегодня, более 300 000 человек получили прививки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca после того, как умер один человек.

Кроме того, стало известно, что Германия одобрит применение COVID-вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет.

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Новости Украины Южная КореявакцинацияCOVID-19
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