В Южной Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
В Южноафриканской республике (ЮАР) произвели первую партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. В течение недели 1,45 млн доз препарата распределят по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию EWN.
Представитель южноафриканской фармацевтической компании Aspen Ставрос Николау сообщил изданию, что завод в Гкеберах выпустил первую партию вакцины от коронавируса, изготовленной по технологии американской корпорации Johnson & Johnson.
"Все произведенные 1,45 млн доз вакцины будут распределены в течение этой недели между прививочными центрами страны", - добавил он.
Николау уточнил, что в течение года завод в Гкеберха планирует ежемесячно выпускать до 25 млн доз вакцины от коронавируса. По его словам, этот препарат будет поставляться в другие страны Африки.
Напомним, ранее южноафриканская компания Biovac заявила о планах начать производство вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19.