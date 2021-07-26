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В Южной Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

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Претория, Понедельник 26 июля 2021 18:27
В Южной Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson Фото: в Южной Африке выпустили первую партию вакцины от коронавируса (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Южноафриканской республике (ЮАР) произвели первую партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. В течение недели 1,45 млн доз препарата распределят по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию EWN.

Представитель южноафриканской фармацевтической компании Aspen Ставрос Николау сообщил изданию, что завод в Гкеберах выпустил первую партию вакцины от коронавируса, изготовленной по технологии американской корпорации Johnson & Johnson.

"Все произведенные 1,45 млн доз вакцины будут распределены в течение этой недели между прививочными центрами страны", - добавил он.

Николау уточнил, что в течение года завод в Гкеберха планирует ежемесячно выпускать до 25 млн доз вакцины от коронавируса. По его словам, этот препарат будет поставляться в другие страны Африки.

Напомним, ранее южноафриканская компания Biovac заявила о планах начать производство вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19.

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Вакцина Коронавирус ЮАР
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