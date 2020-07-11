В Южной Африке напали на церковь, есть жертвы и десятки задержанных

В Южно-Африканской Республике сегодня, 11 июля, произошло нападение на Международную церковь Пресвятой Богородицы в Зуурбеком. В результате нападения погибли 5 человек.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным правоохранителей, некоторые нападавшие захватывали заложников, которых потом освободили. Всего полиция задержала 40 человек и изъяла у них 40 единиц огнестрельного оружия: винтовки, ружья и пистолеты.

Возможным мотивом нападения считают борьбу за контроль над церковью между враждующими группировками.

Напомним, в результате нападения боевиков на фондовую биржу в Пакистане погибли 7 человек, среди них - гражданские.

Кроме того, теракт возле мечети в Пакистане произошел в январе этого года, тогда погибли 15 человек.