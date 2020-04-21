Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Транш является безвозвратной гуманитарной помощью, а не кредитом

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что решению предшествовала беседа президентов Украины и Южной Кореи Владимира Зеленского и Мун Чжэ Ина 10 апреля, а также встреча Кулебы с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

"Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", - пояснил министр иностранных дел.

Кулеба выразил благодарность корейским партнерам за такую ​​важную помощь для Украины.

Напомним, Южная Корея намерена провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавируса нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск.

Как писало РБК-Украина, исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать новый коронавирус.