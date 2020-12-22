Южная Корея усиливает карантин из-за COVID-19

Правительство Южной Кореи усилит карантин на фоне новой вспышки коронавируса на время зимних праздников. По словам премьер-министра Чун Се-Кюна, новые ограничительные меры в стране будут действовать с 24 декабря до 3 января.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, в Южной Корее ограничат частные общественные собрания до пяти человек, закроют горнолыжные курорты и основные туристические места по всей стране накануне католического Рождества.

Отмечается, что это самый серьезный шаг, сделанный правительством страны для восстановления социального дистанцирования после месяцев послабления.

Напомним, в Швейцарии с 22 декабря ввели усиленный карантин. Там фиксируют рост числа случаев заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что с 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. Такое решение 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Кроме того, в Болгарии решили продлить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Карантин продлится как минимум до 31 января.