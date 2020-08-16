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Южная Корея и США отложили начало военных учений из-за COVID-19

Сеул, Воскресенье 16 августа 2020 07:50
Южная Корея и США отложили начало военных учений из-за COVID-19
Фото: военные США и Южной Кореи (US Army)
Автор: Инна Собора

Заразился офицер, который должен был принять участие в учениях

Южная Корея и США задерживают начало военных учений из-за опасений по поводу COVID-19. Коронавирус подтвердили у южнокорейского офицера.

Об этом пишет Reuters.

Учения начнутся уже во вторник "с учетом ситуации с COVID-19".

По сообщению информационного агентства Yonhap, учения, которые должны были начаться в воскресенье, были отложены после положительного теста в пятницу, проведенного армейским офицером, который должен был принять в нем участие.

За совместными учениями внимательно следит Северная Корея, которая называет их "репетицией войны". В последние годы они были сокращены, чтобы облегчить переговоры США, направленные на демонтаж ядерных программ Пхеньяна.

В этом году учения будут сокращены, без мобилизации американских войск на фоне ограничений COVID-19 на поездки американского персонала в Южную Корею.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Также сообщалось, что Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

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