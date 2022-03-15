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Южная Корея предоставит Украине нелетальные военные и медицинские товары

Автор: Роман Мирончук

Южная Корея решила предоставить Украине нелетальные военные товары, такие как пуленепробиваемые каски и одеяла, а также предметы медицинского назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Для помощи Украины правительство Южной Кореи выделяет 1 миллиард вон (более 800 тысяч долларов). Нашей стране передадут палатки, продукты питания, готовые к употреблению продукты (сухие пайки), покрывала и аптечки.

На прошлой неделе министерство обороны Южной Кореи заявило, что отклонило запрос Украины на просьбу в предоставлении летального оружия.

Украина запросила гуманитарную и военную поддержку, включая, винтовки, противотанковые ракеты и другое оружие, у ряда других стран.

В прошлом месяце посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко обратился за помощью в укреплении возможностей Киева в области кибербезопасности.

Отметим, что национальная авиакомпания Южной Кореи Korean Air заморозила все рейсы в города России.

Ранее Южная Корея ввела санкции против крупнейших российских банков.

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