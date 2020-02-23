Южная Корея подняла тревогу из-за распространения нового коронавируса

Южная Корея повысила уровень опасности до самого высокого после вспышки нового коронавируса и еще двух смертей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что из-за церковных служб возникают новые случаи заражения коронавирусом. Количество больных в субботу выросло еще на 169 человек и уже достигло 602.

"Южная Корея повысила уровень опасности из-за заболевания до самого высокого уровня в воскресенье после вспышки коронавируса, что привело к еще двум смертям... Повышение уровня опасности заставляет правительство направлять дополнительные ресурсы в город Тэгу и округа Чонгдо, которые в пятницу были определены зонами особой осторожности", - указано в сообщении.

Сказано, что это разрешит запретить общественные собрания и закрыть школы. Последний раз такие меры вводили 11 лет назад - во время вспышки гриппа H1N1.

Напомним, в субботу, 22 февраля, было объявлено, что Китай сообщил о снижении числа новых заражений коронавирусом - с 889 днем ранее до 397. При этом растет заболеваемость в Южной Корее.

Как писало РБК-Украина ранее, в Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.