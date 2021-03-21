Южная Африка продала миллион доз вакцины AstraZeneca Африканскому союзу

Южноафриканская республика (ЮАР) продала миллион доз вакцины AstraZeneca Африканскому союзу. В стране отказались от препарата из-за его неэффективности против местного варианта коронавируса.

Результаты немасштабных испытаний вакцины в Южной Африке показали, что AstraZeneca дает слабую защиту от мутации COVID, которая начала распространятся в стране. Из-за этого правительство решило отказаться от уже закупленной партии препарата.

Дозы, которые получила ЮАР, будут отправлены в девять других африканских стран.

Ранее сообщалось, что Европейский союз пока не будет делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами. Ситуация может измениться лишь после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в ЕС.

Также РБК-Украина писало, что глава Европейской комиссии пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть вакцин, которые были согласованы между сторонами.