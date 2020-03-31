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"Ювентус" может продать Роналду из-за финансовых потерь от коронавируса

Новости » Спорт     31.03.2020 - 13:19
"Ювентус" может продать Роналду из-за финансовых потерь от коронавируса
Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Игрок может стать туринскому клубу не по карману

"Ювентус" может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации итальянского издания, туринский клуб вряд ли сможет выплачивать португальскому форварду зарплату в прежнем объеме (31 млн евро в год) после возобновления чемпионата Италии. Поэтому "Юве" готов рассмотреть предложения от 70 млн евро.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2022 года с возможностью продления на еще один сезон.

Криштиану перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" летом 2018 года. Тогда его трансфер обошелся "старой синьоре" в 117 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 31 матч во всех турнирах и забил 25 голов.

На данный момент все футбольные турниры в Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. "Юве" ушел на вынужденную паузу лидером.

Ранее сообщалось, что Роналду получил предложения о переходе от двух клубов. В услугах португальца заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, вратарь Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с "Ювентусом" до лета 2021 года.

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