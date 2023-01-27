"Ювентус" під загрозою нового зняття очок: букмекери не приймають ставки на виліт

Італійські букмекери припинили прийом ставок на виліт "Старої синьйори" до Серії B за підсумками сезону 2022/23. Якщо "Юве" покарають новим зняттям очок, то туринці опиняться в зоні вильоту.

Нещодавно 36-разовий чемпіон Італії був позбавлений 15-ти пунктів за шахрайство зі звітністю. Менеджмент "Ювентуса" систематично показував приріст капіталу, який насправді був штучним. Для цього туринці організували схему з фіктивними плюсваленцами – різницею між трансферною і балансовою вартістю футболістів.

Тепер прокуратура інкримінує "Старій синьйорі" таємні виплати зірковим виконавцям. 16 колишніх і чинних гравців "Юве" підписали згоди на відтермінування виплат окладів, але насправді отримали їх таємно. Ціна питання – 60 млн євро.

Залучені до афери футболісти можуть отримати місячну дискваліфікацію, а гранд – -15 пунктів у турнірній таблиці. Якщо "Ювентус" зіткнеться з черговим очковим штрафом, то в активі команди залишиться всього 8 балів. "Сассуоло" на рятівній 17-й позиції набрав 17 очок.