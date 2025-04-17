На Юрія Макарова скоїли напад: що відомо про журналіста

Напередодні ввечері в Києві скоїли напад на відомого журналіста, виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова. Невідомий завдав йому ножове поранення.

Хто такий Юрій Макаров та що про нього відомо, - в матеріалі РБК-Україна.

Юрій Макаров - український журналіст, телеведучий, письменник, документаліст та колишній голова Шевченківського комітету. Його кар’єра охоплює десятиліття українських медіа, від "1+1" до "Суспільного".

Макаров народився 1955 року у столиці Болгарії - Софії в родині українських емігрантів. Його батько - політв’язень радянських часів, мати - відома камерна співачка.

У 1977 році Макаров закінчив факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював викладачем французької мови, потім - у редакціях РАТАУ, "Київнаукфільму", газети "Контракт" і низки телеканалів.

Карʼєра на телебаченні

Із середини 90-х він став обличчям телебачення: вів програми "Сніданок з 1+1", "Телеманія", "Культурний фронт" та "Війна і мир" на UA:Перший.

Макаров був головним редактором "1+1", шеф-редактором журналу "Український тиждень", членом правління НСТУ, а згодом - виконавчим продюсером Суспільного мовлення.

У 2019 році Макаров очолив Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка, який залишив у березні 2023 року. Також був членом журі кінофестивалю "Молодість", Українського ПЕН і номінувався на премію "Книга року BBC" за роман "За чверть десята".

Макаров володіє п’ятьма мовами, має доньку та був одружений чотири рази. Його внесок у розвиток української культури та медіа відзначено низкою премій, серед яких "Телетріумф", "Золота Ера" і PROMAX/BDA.

Напад на Макарова

Ввечері 16 квітня на Макарова скоїли замах в Солом’янському районі біля одного з житлових комплексів. Невідомий чоловік наніс ножове поранення журналісту. Його госпіталізували у важкому стані. Станом на зараз загрози його життю немає.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста.