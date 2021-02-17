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Юношескую лигу УЕФА отменили из-за пандемии COVID

Автор: РБК-Украина

Из-за пандемии COVID отменили розыгрыш футбольного турнира Юношеская лига УЕФА сезона 2020/2021. Несколько клубов ранее снялись с соревнований.

Об этом говорится в сообщении на сайте UEFA.

Сообщается, что исполком УЕФА решил не проводить сезон в Юношеской лиге. В прошлом году формат изменили, перенеся его начало на март 2021, но в течение этого времени два клуба уже снялись с соревнований, в том числе, в связи с серьезными трудностями из-за ограничений на поездки.

Исполком УЕФА подчеркнул, что здоровье и безопасность юных игроков должны быть приоритетными.

"К сожалению, условия для возобновления международного молодежного турнира не выполняются в нынешних обстоятельствах, и как Комитет УЕФА по клубным соревнованиям, так и Европейская ассоциация клубов были проконсультированы и поддержали идею исключительной отмены Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Отметим, на март 2021 года в рамках Юношеской лиги были запланированы матчи с участием украинских клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев).

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как УЕФА планирует провести Евро-2020, которое было перенесено на этот год из-за пандемии.

О том, какие матчи нельзя пропустить, читайте в материале РБК-Украина "Календарь болельщика: главные спортивные события в 2021 году".

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Новости Украины УЕФАCOVID-19Футбол
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