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Юноша в Луганской области открыл стрельбу по подросткам, есть раненые

Автор: Сергей Пышкин

В городе Рубежное, 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья по компании детей. В результате стрельбы был ранен 13-летний подросток, который сейчас находится в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера полиции региона Татьяну Погукай.

Около 23:30 полиция получила сообщение о том, что 17-летний юноша открыл огонь из пневматического ружья в направлении компании детей, которые гуляли неподалек от дома на улице Смирнова. В результате стрельбы парень попал в 13-летнего подростка.

"13-летний парень с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализирован в Лисичанской детской больницы", - отмечает Погукай.

После задержания правоохранители осмотрели винтовку калибра 4,5 мм. На оружии отсутствовали маркировка и номера.

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Луганск