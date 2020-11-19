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ЮНИСЕФ обеспокоен появлением "потерянного поколения" из-за COVID-19

Автор: Юлия Струк

В ЮНИСЕФ обеспокоены появлением "потерянного поколения" из-за COVID-19. Из-за пандемии до конца года у примерно семи миллионов детей до пяти лет будут диагностированы признаки истощения.

Об этом говорится в отчете международной организации.

По мнению экспертов детского фонда ООН, под угрозой находится будущее целого поколения из-за "долгосрочного влияния" пандемии на их образование, питание и общее благополучие.

Отмечается, что для детей серьезную угрозу несут связанные с пандемией перебои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности.

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По данным экспертов организации, закрытие школ так или иначе повлияло на 572 миллиона учеников (33%) в 30 странах мира.

Согласно отчету, из-за последствий пандемии до конца 2020 года у примерно семи миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (прирост в 14%).

Специалисты предполагают, что это приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.

"Будущее целого поколения находится под угрозой", - подчеркнула исполнительный директор фонда Генриетта Форе.

Напомним, в мае в ЮНИСЕФ заявляли, что в результате пандемии коронавируса в Украине значительно возрастет уровень бедности. Специалисты фонда спрогнозировали два сценария развития ситуации.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе закрыты на карантин семь школ из-за выявленных случаев коронавируса. Также закрыты еще шесть детсадов.

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