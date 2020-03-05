ЮНЕСКО: более 290 млн учеников в мире не имеют доступа к образованию из-за коронавируса

В результате закрытия школ в 13 странах из-за риска распространения коронавируса более 290 млн учеников во всем мире лишены доступа к образованию. Об этом говорится в официальном заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что масштабы нынешних ограничений в области образования во всем мире являются беспрецедентными, и их сохранность будет угрожать обеспечению права на образование.

Так, по состоянию на 4 марта в 22 странах на трех континентах объявили или ввели карантин в школах, 13 стран закрыли двери образовательных учреждений, что лишило 290,5 млн детей доступа к образованию. Еще 9 стран ввели локальное закрытие школ, чтобы оградиться от распространения коронавируса. Если школы закроют массово, то еще 180 млн учащихся будут лишены доступа к образованию.

"Закрытие школ, даже временное, является проблематичным по многим причинам", - считают в ЮНЕСКО.

Основная из них - сокращение времени преподавания, что влияет на результаты обучения. Нарушение учебного процесса также приводит к другим потерям, создает неудобства для семей.

ЮНЕСКО 10 марта созывает экстренную встречу министров образования, чтобы поделиться новыми стратегиями и предоставить рекомендации для поддержания обучения.

РБК-Украина писало, что в Черновцах, после обнаружения коронавируса, собирают комиссию, на которой будут обсуждать возможность введения карантина.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о выделение 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам.