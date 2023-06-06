"Юкі" на швидкості збив форварда, зірка "Вегаса" відправив на лід чеха: бійки вечора НХЛ

Гості зі "Сонячного штату" зірвалися після чотирьох пропущених шайб від невадців до середини другого періоду. Один із лідерів "Пантерз" Меттью Ткачук у центрі майданчика жорстким хітом відправив у роздягальню центрфорварда "Вегаса" Джека Айкела.

Тим часом зав'язалася бійка, в якій "Голден Найтс" намагалися провчити флоридського "юкі" – американця канадсько-українського походження. Ткачук встиг помахати кулаками з Алеком Мартінесом і Іваном Барбашевим. Разом із останнім вінгер "Флориди" отримав 12 штрафних хвилин.

"Відігрався" Барбашев у третьому періоді. В одному з епізодів він застосував силовий прийом проти Радко Гудаса. Провідний оборонець "Пантерз" упав на лід і відлетів у борт, тож на майданчик до кінця поєдинку вже не повернувся. Росіянин відбувся двома хвилинами.

Загалом другий матч серії ознаменувався великою кількістю порушень правил. Хокеїстів обох команд рефері карали за поштовхи, удари і затримки суперника ключкою, грубу гру, блокування, неспортивну поведінку та навіть образи суддів. На двох "Вегас" і "Флорида" набрали 148 хвилин штрафу – другий результат в історії фіналів Кубка Стенлі.

Лідер "Пантерз" Ткачук натомість побив антирекорд НХЛ, що тримався 41 рік. За два фінальних матчі сумарно він набрав 36 штрафних хвилин. Попереднім володарем антидосягнення був чотириразовий володар Кубка Стенлі Дуейн Саттер. У серії 1982 року нападник "Нью-Йорк Айлендерс" заробив "усього" 30 хвилин штрафу.