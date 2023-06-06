UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Юкі" на швидкості збив форварда, зірка "Вегаса" відправив на лід чеха: бійки вечора НХЛ

Фото: Джек Айкел на льоду після зустрічі з Меттью Ткачуком (espnplayer.com)
Автор: Антон Федорців

Другий матч фінальної серії Кубка Стенлі між "Вегас Голден Найтс" і "Флоридою Пантерз" запам'ятався низкою сутичок хокеїстів обох команд на льоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Гості зі "Сонячного штату" зірвалися після чотирьох пропущених шайб від невадців до середини другого періоду. Один із лідерів "Пантерз" Меттью Ткачук у центрі майданчика жорстким хітом відправив у роздягальню центрфорварда "Вегаса" Джека Айкела.

Тим часом зав'язалася бійка, в якій "Голден Найтс" намагалися провчити флоридського "юкі" – американця канадсько-українського походження. Ткачук встиг помахати кулаками з Алеком Мартінесом і Іваном Барбашевим. Разом із останнім вінгер "Флориди" отримав 12 штрафних хвилин.

"Відігрався" Барбашев у третьому періоді. В одному з епізодів він застосував силовий прийом проти Радко Гудаса. Провідний оборонець "Пантерз" упав на лід і відлетів у борт, тож на майданчик до кінця поєдинку вже не повернувся. Росіянин відбувся двома хвилинами.

Загалом другий матч серії ознаменувався великою кількістю порушень правил. Хокеїстів обох команд рефері карали за поштовхи, удари і затримки суперника ключкою, грубу гру, блокування, неспортивну поведінку та навіть образи суддів. На двох "Вегас" і "Флорида" набрали 148 хвилин штрафу – другий результат в історії фіналів Кубка Стенлі.

Лідер "Пантерз" Ткачук натомість побив антирекорд НХЛ, що тримався 41 рік. За два фінальних матчі сумарно він набрав 36 штрафних хвилин. Попереднім володарем антидосягнення був чотириразовий володар Кубка Стенлі Дуейн Саттер. У серії 1982 року нападник "Нью-Йорк Айлендерс" заробив "усього" 30 хвилин штрафу.

До слова, раніше розібрали досягнення Меттью Ткачука в плей-офф НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей