"Юкі" почубився з росіянином, хуліган "Торонто" відзначив дербі нокаутом: бійки вечора НХЛ

Любителі сутичок на льодових аренах Національної хокейної ліги отримали бажане від поєдинків регулярного чемпіонату в Сан-Хосе, Монреалі та Оттаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У штаті Каліфорнія перша колотнеча сталася в середині другого періоду. Оборонець "Сент-Луїса" Джастін Фолк вирішив заступитися за молодого одноклубника Джейка Нейборса, якого в борт брутально відправив хуліган "Сан-Хосе" Люк Канін. Гість льоду кілька разів намагався поцілити правою, але форвард "Шаркс" уміло уник влучання. А після розміну ефектними ударами Канін спробував здолати опір Фолка бійцівським прийомом, але зазнав невдачі, тож рефері зупинили спаринг.

У третій же 20-хвилинці навкулачки зійшлися вінгер "Сан-Хосе" Клім Костін і оборонець "Блюз" Колтон Парайко. Останній налетів на росіянина в ігровому епізоді, а потім кілька разів добряче прописав правою. Утім, Костін витримав такий тиск канадця українського походження і навіть контратакував. Він теж виконав кілька непоганих ударів і натягнув джерсі на голову опонента. Обидва забіяки отримали по 5 хвилин на лаві штрафників.

У провінції Квебек натомість зійшлися знані хулігани – нападник "Монреаля" Майкл Пеццетта і вінгер "Торонто" Раян Рівз. Підтвердив статус дербі для протистояння тафгай "Канадієнс", який атакував суперника хітом. Скинули ж краги вони після вкидання. Після тривалої підготовки першим атакувати спробував Пеццетта. Однак, Рівз виявився готовим до такого розвитку подій. Він кілька разів поцілив правою, а потім біля борту відверто "віддубасив" опонента та кинув на лід.

Нарешті в столиці Канади в дебюті зустрічі побилися нападник "Оттави" Боконджі Імама та оборонець "Нью-Джерсі" Кертіс Макдермід. Вінгер "Сенаторз" мав необережність штовхнути опонента в ігровому моменті. Макдермід швидко скинув шолом суперника та почав шалено лупцювати Імаму. Врятувало етнічного конголезця падіння обох хокеїстів на лід арени "Канадіан Тайр Центр". Обидва отримали 5-хвилинні штрафи.