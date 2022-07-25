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На юге Украины погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады Виталий Гуляев

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 00:53
На юге Украины погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады Виталий Гуляев Фото: командир 28-й отдельной механизированной бригады полковник Виталий Гуляев (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

На юге Украины погиб полковник Виталий Гуляев, который командовал 28-й отдельной механизированной бригадой имени Рыцарей Зимнего похода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Под руководством Гуляева бойцы бригады отбивали попытки высадки морских десантов в Одесской и Николаевской областях, отбили наступление оккупантов на Николаев, также освобождали населенные пункты Николаевской и Херсонской областей от войск РФ. Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады был назначен в сентябре 2021 года.

Ранее Подоляк заявил, что после того, как Антоновский мост перестанет действовать, оккупанты проявят очередной "жест доброй воли" и выйдут из Херсона.

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