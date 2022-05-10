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На Юге украинские военные уничтожили 68 оккупантов. На линии соприкосновения продолжаются бои

Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Сейчас на Юге Украины продолжаются боевые действия. Украинские военные за минувшие сутки нанесли 130 ударов по позициям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"На линии соприкосновения наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по 130 целям. Потери врага составили: 68 оккупантов, 5 гаубец, 5 единиц автомобильной техники и 1 бронированную машину. Ситуация в зоне нашей ответственности остается напряженной, но контролируемой", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним, В Одессе от ракетного удара загорелся торговый центр. На месте пожара в торговом центре в Одессе работают спасатели и карета скорой помощи. Информация о количестве пострадавших уточняется.

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