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На юге Израиля неизвестные устроили стрельбу в кафе, 5 пострадавших

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Израиль, Воскресенье 10 апреля 2022 01:12
На юге Израиля неизвестные устроили стрельбу в кафе, 5 пострадавших Фото: израильская полиция в городе Рахат на месте перестрелки (Israel Police / timesofisrael.com)
Автор: Владимир Костырин

В израильском городе Рахат на юге страны неизвестные мужчины ворвались в кафе и устроили стрельбу. В результате нападения 5 человек были ранены, один из них в критическом состоянии. Подозреваемых в совершении атаки уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.

На место происшествия в бедуинском городе были вызваны дополнительные силы полиции для восстановления порядка.

Пострадавшие, все в возрасте 20 лет, были доставлены в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве. Один человек находится в критическом состоянии, еще четверо получили ранения средней степени тяжести.

В субботу полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в кафе "Рахат". По словам представителей правоохранительных органов, это мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

В сети было опубликовано видео, как вооруженные люди ворвались в заведение и открыли огонь.

Этот инцидент последовал за другим ЧП со стрельбой в городском кафе, которое предназначалось для трудоустройства бедуинских женщин, что произошел ночью в среду. Однако было неясно, связаны ли эти два случая стрельбы.

По версии следствия, инцидент был связан с протестами местных жителей против того, чтобы городские предприятия нанимали сотрудников-женщин, работающих в поздние смены.

Ранее сообщалось, что в Израиле 8 апреля произошел теракт в центре Тель-Авива, жертвами чего стали двое человек и еще 13 получили ранения. Израильские силы безопасности выследили и ликвидировали подозреваемого в совершении нападения.

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