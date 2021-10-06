На юге Австралии подожгли машину COVID-больной, из-за которой усилили карантин

Сейчас в СМИ выдвигают несколько версий, где женщина могла подхватить коронавирус.

"Автомобиль женщины, которая получила положительный результат теста на коронавирус был подожжен после того, как ее заражение привело к повторному введению ограничений в некоторых частях южной Австралии", - говорится в сообщении.

По информации издания, неизвестные подожгли машину жительницы ночью в то время, как ее не было дома.