На юге Австралии подожгли машину COVID-больной, из-за которой усилили карантин

В австралийском штате Маунт-Гамбиер ужесточили карантинные ограничения после выявленного нового случая COVID-инфицирования у местной жительницы. Из-за чего неизвестные подожгли машину женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сейчас в СМИ выдвигают несколько версий, где женщина могла подхватить коронавирус.

"Автомобиль женщины, которая получила положительный результат теста на коронавирус был подожжен после того, как ее заражение привело к повторному введению ограничений в некоторых частях южной Австралии", - говорится в сообщении.

По информации издания, неизвестные подожгли машину жительницы ночью в то время, как ее не было дома.