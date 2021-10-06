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На юге Австралии подожгли машину COVID-больной, из-за которой усилили карантин

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Австралия, Среда 06 октября 2021 12:14
На юге Австралии подожгли машину COVID-больной, из-за которой усилили карантин Фото: на юге Австралии подожгли машину COVID-больной, из-за которой усилили карантин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В австралийском штате Маунт-Гамбиер ужесточили карантинные ограничения после выявленного нового случая COVID-инфицирования у местной жительницы. Из-за чего неизвестные подожгли машину женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сейчас в СМИ выдвигают несколько версий, где женщина могла подхватить коронавирус.

"Автомобиль женщины, которая получила положительный результат теста на коронавирус был подожжен после того, как ее заражение привело к повторному введению ограничений в некоторых частях южной Австралии", - говорится в сообщении.

По информации издания, неизвестные подожгли машину жительницы ночью в то время, как ее не было дома.

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