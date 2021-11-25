В ЮАР выявили новый штамм COVID с 32 мутациями

Ученые сообщили, что этот штамм имеет "очень необычное созвездие" мутаций, которые вызывают беспокойство, поскольку могут помочь ему обойти иммунный ответ организма и сделать его более трансмиссивным.

По их словам, первые признаки, полученные из диагностических лабораторий, свидетельствуют о том, что этот вариант быстро распространился в наиболее населенной провинции Гаутенг и, возможно, уже присутствует в других восьми провинциях страны.

Южная Африка подтвердила около 100 образцов как B.1.1.529, но этот штамм также был обнаружен в Ботсване и Гонконге, причем случай в Гонконге был вызван путешественником из Южной Африки. До 90% новых случаев в Гаутенге могут быть B.1.1.529.

"Несмотря на то, что данные ограничены, наши эксперты работают в усиленном режиме со всеми установленными системами наблюдения, чтобы понять новый вариант и возможные последствия", - говорится в заявлении Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.

Южная Африка попросила провести в пятницу срочное заседание рабочей группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эволюции вирусов для обсуждения нового штамма.