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ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Власти Южноафриканской республики (ЮАР) хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса. Разработка принадлежит компании AstraZeneca.

Об этом сообщает газета Economic Times.

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Согласно сообщению, ЮАР мотивируют это решение тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Отмечается, что в страну должны были поставить еще 500 тыс. доз вакцины в ближайшие недели.

Ранее глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, которую купят за деньги из государственного бюджета.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину на этой неделе. По состоянию на пятницу, начался процесс отгрузки COVID-вакцин, которые Украина получит из Индии.

Отметим, что Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

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