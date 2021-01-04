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В ЮАР экстренно проверяют эффективность вакцины против нового штамма COVID-19

ЮАР, Понедельник 04 января 2021 20:10
В ЮАР экстренно проверяют эффективность вакцины против нового штамма COVID-19
Фото: вакцина против коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Ученые Южно-Африканской Республики проводят экстренные испытания эффективности вакцины против нового мутировавшего штамма коронавируса. Такие меры были приняты после заявлений представителей британского правительства относительно того, что нынешние вакцины от COVID-19 могут быть неэффективны против нового штамма вируса.

Об этом сообщает Associated Press.

"Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию", - заявил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.

Ранее оксфордский профессор Джон Белл выступил с заявлением, что выявленная в ЮАР мутация коронавируса вызывает серьезные опасения из-за больших изменений в белке штамма.

Напомним, в декабре выявили новый штамм коронавируса в ЮАР. При этом британские ученые сообщали, что данная мутация более агрессивная, чем выявленная ранее в Британии. В свою очередь ученые из ЮАР подтвердили, что новый штамм коронавируса из ЮАР меняется с каждой новой передачей.

Ранее РБК-Украина писало, что данные о вакцине BioNTech-Pfizer против нового штамма COVID-19 появятся до конца этой недели.

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