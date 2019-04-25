Йованович призывает к тщательному расследованию убийства Гандзюк

Посол США в Украине Мари Йованович призывает украинские власти к тщательному расследованию убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

В частности, Йованович почтила Екатерину Гандзюк на мероприятии, на котором участники обсудили, как усилить женщин-лидеров и гражданское общество в Украине.

"После преждевременной смерти Екатерины, мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - сказала посол.

Также Йованович посмертно наградила Гандзюк международной номинацией "Женщина отваги". Отец и муж Екатерины не смогли присутствовать в США, поэтому награду передали отцу в резиденции посла США в Украине.

Напомним, ГПУ изменила подозрении председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом в деле убийства Екатерины Гандзюк. Также прокуратура изменили подозрение предполагаемым организаторам убийства активистки - Игорю Павловскому и Сергею Торбину и четырем предполагаемым нападавшим на Гандзюк. Генпрокурор Юрий Луценко это не комментирует.

В частности, добавим, что Мангера теперь подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция данного преступления предусматривает лишение свободы до 10 лет.