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Youtube заблокировал канал президента Бразилии за фейки о вакцинации

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Бразилия, Вторник 26 октября 2021 04:30
Youtube заблокировал канал президента Бразилии за фейки о вакцинации Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Youtube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару. Сервис лишил его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Это сделано из-за повторного нарушения главой государства правил сообщества.

"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушения наших правил в части распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, утверждающей, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям", - говорится в заявлении.

В ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару также уже была удалена с платформ, принадлежащих Facebook.

Это уже второе с июля нарушение бразильским лидером правил Youtube. Первое предупреждение было вынесено ему в июле за утверждение о том, что ношение масок не помогает защититься от заражения коронавирусом.

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