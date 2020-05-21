Youtube обнародовал список запрещенных тем о коронавирусе

Фото: сервис Youtube (freepik.com)

Запрещенный правилами сообщества контент будет изыматься

Американская компания Google опубликовала список запрещенного контента о коронавирусе на сервисе Youtube. Запрещается распространять контент, который противоречит указаниям Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает поддержка Google.

Так, на сервисе Youtube отныне запрещается размещать контент о COVID-19, который может нанести значительный ущерб, а именно контент с ложной медицинской информацией, противоречащей официальным сведениям о:

лечении;

профилактике;

диагностике;

способе передачи этой инфекции.

Отмечается, что правила могут меняться в зависимости от решений мировых и местных органов здравоохранения.

В случае, если опубликованный на сервисе Youtube контент нарушает новые правила сообщества, его будут изымать. Если автор нарушает правила впервые, то его предупредят в электронном письме без применения штрафных санкций. После получения еще трех предупреждений канал будет заблокирован.

Напомним, ранее сообщалось, что американские компании Apple и Google запускают приложение для отслеживания больных коронавирусом. Приложение будет использоваться властями стран для контроля за карантином и самоизоляцией граждан.

Автор: Дмитрий Левицкий