В Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, були поранені поліцейські

Після стрілянини в столиці Йорданії Аммані біля ізраїльського посольства у неділю на місце прибули правоохоронні органи та машини "швидкої допомоги". Це сталося в районі Рабія.

Поліція закликала жителів залишатися вдома, оскільки співробітники служби безпеки проводять пошуки злочинців, розповіло джерело західних ЗМІ в службах безпеки.

За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства Ізраїлю.

Пізніше джерело служби безпеки розповіло Reuters, що озброєний чоловік був застрелений і троє поліцейських - поранені після того, як інцидент зі стріляниною біля ізраїльського посольства скінчився.

Особа нападника наразі не уточнюється.

Антиізраїльські демонстрації в Йорданії

Біля ізраїльського посольства в Йорданії не рідко проходять демонстрації та акції проти Ізраїлю.

Річ у тім, що значна частина з 12 мільйонів громадян Йорданії мають палестинське походження. За даними західних ЗМІ, вони або їхні батьки були вигнані або втекли до Йорданії під час бойових дій, які відбувалися на тлі становлення держави Ізраїль в 1948 році.

"Мирний договір Йорданії з Ізраїлем дуже непопулярний серед багатьох громадян, які вважають нормалізацію відносин зрадою прав своїх палестинських співвітчизників", - йдеться в публікації Reuters.