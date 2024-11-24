В Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина, були поранені поліцейські

В Йорданії озброєний чоловік влаштував стрілянину біля посольства Ізраїлю. Внаслідок інциденту були поранені троє поліцейських, а сам нападник - застрелений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після стрілянини в столиці Йорданії Аммані біля ізраїльського посольства у неділю на місце прибули правоохоронні органи та машини "швидкої допомоги". Це сталося в районі Рабія.
Поліція закликала жителів залишатися вдома, оскільки співробітники служби безпеки проводять пошуки злочинців, розповіло джерело західних ЗМІ в службах безпеки.
За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства Ізраїлю.
Пізніше джерело служби безпеки розповіло Reuters, що озброєний чоловік був застрелений і троє поліцейських - поранені після того, як інцидент зі стріляниною біля ізраїльського посольства скінчився.
Особа нападника наразі не уточнюється.
Біля ізраїльського посольства в Йорданії не рідко проходять демонстрації та акції проти Ізраїлю.
Річ у тім, що значна частина з 12 мільйонів громадян Йорданії мають палестинське походження. За даними західних ЗМІ, вони або їхні батьки були вигнані або втекли до Йорданії під час бойових дій, які відбувалися на тлі становлення держави Ізраїль в 1948 році.
"Мирний договір Йорданії з Ізраїлем дуже непопулярний серед багатьох громадян, які вважають нормалізацію відносин зрадою прав своїх палестинських співвітчизників", - йдеться в публікації Reuters.
Раніше повідомлялося, що восени минулого року Йорданія наказала своєму послу повернутися з Ізраїлю. Причиною стало те, що ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) розпочав наземну операцію у Секторі Газа у відповідь на масований напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023-го на ізраїльську територію.
Також повідомлялося, що у вересні озброєний йорданець вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході мосту Алленбі на Західному березі. Після цього нападника ліквідували сили безпеки Ізраїлю.
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