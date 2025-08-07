Його заповіт цитував у Раді Зеленський: на фронті загинув 20-річний Максим Нагорний

Що відомо про службу й загибель захисника України

Ще наприкінці минулого місяця, 28 липня 2025 року, сестра Максима Нагорного Іванна Карпюк повідомила, що захисник України зник безвісти.

"Допоможіть знайти! Вже 9 днів немає на зв'язку, мій рідний брат - Нагорний Максим, військовослужбовець 3-ї бригади "Спартан" НГУ, Покровський напрямок", - написала вона тоді у своєму Instagram.

Дівчина уточнила, що воїн зник безвісти під час виконання бойового завдання.

Повідомлення про те, що Максим Нагорний зник безвісти (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Пізніше, 2 серпня, Карпюк написала, що військовий "ймовірно загинув".

"Ймовірно загинув наш Герой - Максим Нагорний. Йому було лише 20 років. Лучанин. Контрактник. Сирота. Загинув 19 липня в Покровську", - повідомила дівчина й опублікувала одне з останніх фото, де вони разом.

Наступна публікація Іванки Карпюк щодо долі брата (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Вона розповіла, що "через 10 днів після загибелі тіло Максима надійшло у морг міста Кам'янське. У жахливому стані - пролежало 10 днів на спеці".

"На впізнання поїхали я, його рідна сестричка, кровинка, і його наречена. Опізнати змогли тільки по фото руки з татуюванням і особистим речам - браслету та ланцюжку. Показати тіло нам відмовилися", - поділилась сестра захисника.

Вона повідомила також, що здала ДНК - спочатку у Луцьку, а потім у Кам'янському.

"Але там, на місці, нам сказали: "Цього недостатньо. Потрібен родич чоловічої статі. Інакше тіло повернуть не раніше, ніж за пів року". Максим - сирота. У нього немає жодного живого родича чоловічої лінії", - наголосила тоді Карпюк.

Вона додала, що після цього вони з цивільною дружиною Максима повернулись до Луцька, де їм порадили звернутись до поліції. Після чого їх "перенаправили" до військкомату "по місцю перебування".

Наступного дня, 3 серпня, наречена воїна Наталя Сюйва повідомила, що не вірить, що "все просто так" і наголосила, що "це не історія - це цирк".

"Не вірю, що Максим міг загинути отак - випадково, буденно, без пояснень. Він був не новачок. Служив у 14-й бригаді, пройшов Куп'янськ, мав досвід, мав силу. Він навчався в Іспанії - його готували, він був підготовлений", - написала вона у своєму Facebook.

Жінка поділилась, що її коханий мав мрію - "бути не м'ясом у піхоті, а працювати з дронами. Він це вмів".

"Командир сказав: "Розпишешся тоді, коли вийдеш на бойові. На 15 днів. Тоді й поставимо тебе не в піхоту, а на дрони". Обіцянка, яка залишилась лише словами", - додала Сюйва.

Вона зауважила, що життя воїна було "надто цінним, щоб просто "списати".

Публікація нареченої загиблого воїна (скриншот: facebook.com/natala.sujva)

Тим часом сестра Максима розповіла, що її брат пішов на війну ще у 18 років. Був в Іспанії на навчанні, а коли повернувся - служив під Куп'янськом.

"Добре знав, як звучить кожен вистріл і кожен обстріл - бо був на передовій із перших днів. Але тепер - усе дуже дивно... Нам сказали, що він загинув від прямого попадання ворожого мінометного обстрілу", - поділилась дівчина.

Вона зауважила, що його дружина впізнала особисті речі, оскільки в них були парні браслети.

Ще один пост про брата Іванки Карпюк (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Вчора, 6 серпня, сестра Максима повідомила, що її брат все ж таки загинув.

"Братику… До останнього вірила. До останнього молилась. До останнього сподівалась, що ти живий… Що ти в полоні… Але дива не сталося. Тепер ти назавжди з нами - в серці, в пам'яті, в кожній сльозі й кожному подиху.

Тепер ти - наш Герой. Тепер ти - янгол, що охороняє нас згори", - написала Карпюк.

Повідомлення про загибель Максима Нагорного (скриншот: instagram.com/ivanka_karpiuk)

Кохана полеглого героя повідомила, що похорон відбудеться у понеділок, 11 серпня, в Луцьку.

"Напередодні дня народження. Нагорний Максим Володимирович, 12.08.2004 рік народження", - додала Наталя Сюйва.

Інформація про прощання з полеглим захисником України (скриншот: facebook.com/natala.sujva)

Коли та за яких обставин Максима Нагорного цитував президент

Ім'я Максима Нагорного стало широко відомим у 2023 році. Тоді, перебуваючи у бліндажі після чергового ворожого обстрілу, захисник написав сповідь-заповіт.

В ньому юнак закликав не лише перемогти у війні, але й змінити країну.

Максим хотів, серед іншого, допомогти дітям-сиротам. Пропонував скасувати інтернатну систему, адже сам виховувався в дитячому будинку з 4 років.

22 червня 2023 року заповіт молодого солдата опублікувало видання "Українська правда".

Вже незабаром, 28 червня, уривок зі сповіді Нагорного зацитував президент України Володимир Зеленський - під час свого виступу у Верховній Раді.

"Я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота. Служить Україні в 14 механізованій бригаді імені князя Романа Великого", - сказав тоді Зеленський.

Цитата воїна звучала так: "Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, не згадувати, викреслити з пам’яті. Так само як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра?.. Відбудовувати стару систему не треба - створюймо нову й набагато кращу Україну!".

"Ці слова українського солдата Нагорного заслуговують, щоб ми їх підтримали", - наголосив президент.