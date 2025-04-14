Його поранило, але він рятував інших: у Сумах підліток витяг людей з палаючого автобуса

Під час російської атаки на Суми 13-річний хлопець, попри власні поранення, допоміг врятуватись людям, які були заблоковані в охопленому вогнем в автобусі. Він розбив скло транспорту й відчинив двері.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення сумської школи №4 у Facebook .

Героїчний вчинок підлітка

13 квітня під час атаки Росії на Суми загорівся рейсовий автобус, в якому знаходився учень 8 класу КУ Сумської ЗОШ №4 СМР та вихованець дитячої юнацької школи "Факел" з вільної боротьби Кіріл Ілляшенко. Він там був з мамою.

"Коли стався вибух, двері автобуса були заблоковані. Багато людей загинуло і отримало поранення. Цей 13-річний хлопчина, не зважаючи на осколкові поранення голови, своїм ударом розбив скло, вистрибнув та розблокував вхідні двері, врятувавши людей, які знаходилися поруч", - йдеться у повідомленні школи.

Адміністрація закладу зазначила, що цей героїчний вчинок гідний вдячності, і вони пишаються Кірілом та його мужністю.

Кіріл ІЛЛЯШЕНКО допоміг врятуватися людям (фото: Facebook/Олексій Ілляшенко)

Додамо, що Кіріл отримав поранення - у голову влучили три уламки. Один із них лікарі вже дістали. Поки підліток перебуває під наглядом медиків. Його мама також постраждала під час атаки - її обличчя посікло склом, загрози здоров'ю немає, її вже відпустили додому.

Атака РФ на Суми 13 квітня

У Вербну неділю, 13 квітня, близько 11 ранку російські війська здійснили подвійний ракетний удар по центру Сум. Місто атакували балістичними ракети з касетними боєприпасами. У цей час у центрі було людно, що призвело до масових жертв.

Щонайменше 34 особи, у тому числі й діти, загинули внаслідок російської атаки. Більш як 115 осіб поранені. Найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.

Наслідки російської атаки на Суми (фото: Getty Images)

Російські удари пошкодили житлові та нежитлові будівлі, зокрема місцевий університет. Багато машин, що були припарковані поряд з епіцентром атаки, згоріли. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.