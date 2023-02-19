Ймовірною причиною смерті глави МЗС Білорусі було самогубство, - ЗМІ

Так, державне агентство БЕЛТА не вказало причину смерті Макея в повідомленні 26 листопада.

Чотири джерела видання у сфері держуправління та медицини назвали причиною смерті самогубство. До такого рішення могла призвести сукупність різних факторів.

"Наша Ніва" зазначає, що останні роки життя Макея супроводжувалися "як політичними, так і особистими драмами". Його друзі кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який проводив, і часто відчував себе непотрібним, а іноді просто недоречним.

Повідомляється, що міністр також знав, що адміністрація лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка почала шукати кандидатів на його місце.

Також зазначається, що у Макея були проблеми в сім'ї. Як повідомляє видання, у день загибелі міністр повернувся додому в Дрозди один. В іншій квартирі залишилися його дружина Віра Полякова та молодший син.

Так, першим, хто знайшов мертвого Макея, був старший син Полякової, що поїхав у Дрозди після безуспішних спроб родичів зв'язатися з ним телефоном.

При цьому співрозмовники видання не бачать ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.

Нагадаємо, Макей помер 26 листопада.

Він обіймав посаду міністра закордонних справ за режиму Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.

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