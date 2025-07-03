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Їжте як в 20, не голодуючи. Названо дієту, яка допоможе комфортно худнути

Четвер 03 липня 2025 11:22
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Їжте як в 20, не голодуючи. Названо дієту, яка допоможе комфортно худнути Фото: Яка дієта допоможе ефективно схуднути (Getty images)
Автор: Людмила Жукова

У пошуках ідеальної формули для схуднення та збереження молодості ми часто кидаємося у вир жорстких обмежень та сумнівних дієт.

Яка дієта є дуже простою та ефективною, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис відомого тренера Юрія Попка у Facebook.

Яка дієта допоможе вам схуднути?

Вчені та дієтологи пропонують несподівано просте, але науково обґрунтоване рішення - дієту 5:2. Це не просто спосіб скоротити калорії, це справжня революція для вашого кишківника, що обіцяє не тільки легке схуднення, а й значне покращення здоров'я, зменшення запалень та зміцнення захисних функцій організму. І що найприємніше вам не доведеться голодувати щодня.

Який принцип дієти 5:2

Дієта 5:2, по суті, є адекватним варіантом інтервального голодування. Її геніальність полягає в тому, що вам не потрібно постійно обмежувати себе. Лише два дні на тиждень вам слід скоротити свій раціон до 600-800 кілокалорій. У решту п'ять днів ви харчуєтеся за звичайним, але збалансованим принципом.

Важливо розуміти, що ці 600-800 ккал не дозволяють вам їсти будь-що. Щоб не страждати від голоду, у ці дні варто віддавати перевагу нежирним білковим продуктам, а також якомога більше зелені та овочів. Пити можна без обмежень. Слід уникати продуктів, які швидко дають відчуття ситості, але потім так само швидко викликають голод, наприклад, випічки з білого борошна.

Ключова перевага дієти 5:2 криється в її впливі на кишкову мікрофлору. В організмі живе особливий вид бактерій, які називаються акермансіями (Akkermansia muciniphila). На відміну від інших кишкових бактерій, вони живуть не на залишках їжі, а на слизі, що покриває стінки кишківника.

Чим менше їжі в організмі, тим краще почуваються акермансії; вони розмножуються, коли їхні конкуренти голодують. Чим більша в нас популяція цих бактерій, тим міцніші стінки нашого кишківника і тим менше запалень. Це надзвичайно важливий фактор для загального здоров'я та довголіття.

Харчування на решту 5 днів

За словами Юрія Пока, часто люди неправильно інтерпретують дієту 5:2, думаючи, що два дні можна обмежувати калорії, а в інші п'ять - їсти "як не в себе" і все підряд. Це хибний підхід.

Протягом решти п'яти днів слід харчуватися за принципом середземноморської дієти. Ця дієта проста, продукти в основному натуральні, цільні, низькокалорійні та поживні. Вона включає: злаки, бобові, горіхи, молочні та кисломолочні продукти, рибу, нежирне м'ясо, багато овочів, зелені, фруктів та ягід.

Тобто усі натуральні продукти, які дають ситість і багаті вітамінами, мінералами, фітонутрієнтами та містять розчинну і нерозчинну клітковину, необхідну для наших корисних бактерій.

Отже, п'ять днів ви харчуєтесь такими продуктами, не підраховуючи калорії, а інші два дні ви їсте ті ж самі продукти, але в обмеженій кількості, слідкуючи, щоб не перевищити 600-800 ккал на день.

Якщо ви хочете дозволити собі якісь смаколики, краще включити їх у ці п'ять днів, спочатку ситно поснідавши, пообідавши та повечерявши, а вже потім залишивши місце для солодощів.

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Дієта Здорове харчування Здоров'я
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