Їжа без смаку й липкі столи. Що шокувало українську студентку в ресторанах США

Що не так із їжею в Америці

"Навіть досі я відвідую українські кафе, ресторани й закуповуюся в українських магазинах. Я пробувала це робити в американських магазинах, але їжа на смак штучна. Вона не має свого смаку", - каже Ольга.

Американські супермаркети вона майже не відвідує й не харчується нічим суто американським. Раніше вона навіть вважала, що фастфуд - це їжа "тільки для безхатьків", але виявилося, що саме він тут найпоширеніший варіант.

Окрім смаків, Олю здивував низький рівень обслуговування у більшості закладів харчування.

"В Україні все чисто, ідеально, конкуренція дуже висока. А тут такого нема. Їжа може бути класною, але інтер'єр просто ніякий. І це про 85-90% ресторанів і кафе в Штатах", - розповідає студентка.

"Я не звикла до того, що стіл може бути липкий, інтер'єр старий, запах неприємний, навіть якщо їжа нормальна", - додає Оля.

У Чикаго вона знайшла кілька українських закладів і саме їм віддає перевагу.

"Є п'ять закладів української кухні: і простіші кафе, і ресторани, де відзначають весілля. Якщо є можливість поїсти десь - це завжди українська кухня", - пояснює вона.

За словами Ольги, у США супи не популярні, на відміну від України, де вони часто є щоденним елементом раціону.

Попри складнощі, з часом Ольга почала цікавитися кухнями інших країн, адже США багатонаціональні. Проте до самої "американської кухні" вона ставиться критично.

"Американської кухні, як такої, немає. По суті, це фастфуд - те, що Америка придумала самостійно", - підсумовує вона.