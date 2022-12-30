Їхали за ялинкою. У Харківській області подружжя наїхало на міну, є жертва

Автомобіль сім'ї у Харківської області наїхав на міну. Внаслідок вибуху загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Марсель") в Telegram.
За його словами, чоловік та жінка їхали за ялинкою, проте подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку.
Внаслідок вибуху чоловік загинув від отриманих травм. Дружина вижила, але отримала поранення.
"Вчергове прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування. Рухайтесь виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильність та не ігноруйте попереджувальні знаки", - зазначив він.
Фото: у Харківській області подружжя підірвалося на міні (t.me/generalmarsel)
Нагадаємо, нещодавно у Харківській області чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі в Чугуївському районі.
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