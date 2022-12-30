UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їхали за ялинкою. У Харківській області подружжя наїхало на міну, є жертва

Фото: у Харківській області подружжя підірвалося на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Автомобіль сім'ї у Харківської області наїхав на міну. Внаслідок вибуху загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Марсель") в Telegram.

За його словами, чоловік та жінка їхали за ялинкою, проте подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку.

Внаслідок вибуху чоловік загинув від отриманих травм. Дружина вижила, але отримала поранення.

"Вчергове прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування. Рухайтесь виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильність та не ігноруйте попереджувальні знаки", - зазначив він.

Фото: у Харківській області подружжя підірвалося на міні (t.me/generalmarsel)

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі в Чугуївському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибух