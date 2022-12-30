Їхали за ялинкою. У Харківській області подружжя наїхало на міну, є жертва

Автомобіль сім'ї у Харківської області наїхав на міну. Внаслідок вибуху загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника ("Марсель") в Telegram.

Фото: у Харківській області подружжя підірвалося на міні (t.me/generalmarsel)

"Вчергове прошу всіх мешканців бути максимально уважними. Наш регіон небезпечний для такого вільного пересування. Рухайтесь виключно перевіреними дорогами, не втрачайте пильність та не ігноруйте попереджувальні знаки", - зазначив він.

Внаслідок вибуху чоловік загинув від отриманих травм. Дружина вижила, але отримала поранення.

За його словами, чоловік та жінка їхали за ялинкою, проте подружжя проігнорувало знак про мінну небезпеку.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області чоловік з дитиною підірвалися на вибуховому пристрої у лісі в Чугуївському районі.

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