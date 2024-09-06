Їхали з батьком на відпочинок. В Одеській області сталася ДТП, загинули діти (фото)

В Одеській області водій BMW урізався у вантажівку. Загинули його діти – 10 та 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

"Унаслідок автопригоди, що сталася 5 вересня, близько 18:00, на трасі "Київ - Одеса" поблизу села Малинівка, загинули дві дитини, ще двоє чоловіків доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП у Одеській області (facebook.com/gunp.odesa)

Подробиці аварії

Як з'ясували правоохоронці, водій BMW, їдучи з Житомирської області в Одесу на відпочинок зі своїми синами, не врахував погодні умови, не обрав безпечну швидкості руху, в результаті чого не впорався з керуванням на слизькій від дощу дорозі та виїхав на зустрічну смугу руху.

"Там він здійснив зіткнення з вантажним автомобілем "IVECO" під керуванням жителя Волинської області, що рухався у зустрічному напрямку. Унаслідок аварії загинули сини керманича BMW 10 і 16 років. Водіїв доставили до лікарні. Чоловіків перевірили на стан сп’яніння, вони тверезі", - розповіли у поліції.