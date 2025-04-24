Їх убила Росія: Шмигаль розкрив кількість жертв серед мирних українців

"Щодня Росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву", - розповів він.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія вбила 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей.

"Здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак - на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику. Щодоби на лінії фронту відбувається понад сотня бойових зіткнень", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, українські воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат.

"З 2022 року потужності нашого ОПК зросли в 35 разів, і зараз ми вже виробляємо 40% усього озброєння українського війська. Дякуємо за підтримку нашим друзям та партнерам з усього світу. Зокрема американському народу та українській діаспорі. Сьогодні ми потребуємо американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США", - зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Росія повинна заплатити подвійно, не лише грішми за спричинені руйнування.

"Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ. Це потрібно і Європі, і Америці, щоб у майбутньому світ був безпечним, щоб наші діти жили в мирі", - додав він.