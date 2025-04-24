Їх убила Росія: Шмигаль розкрив кількість жертв серед мирних українців
З початку масштабного вторгнення в Україну, Росія вбила 13 тисяч цивільних людей. З цієї кількості - 618 дітей.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog" в Українському домі у Вашингтоні, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Щодня Росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву", - розповів він.
Загалом від початку повномасштабної війни Росія вбила 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей.
"Здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак - на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику. Щодоби на лінії фронту відбувається понад сотня бойових зіткнень", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, українські воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат.
"З 2022 року потужності нашого ОПК зросли в 35 разів, і зараз ми вже виробляємо 40% усього озброєння українського війська. Дякуємо за підтримку нашим друзям та партнерам з усього світу. Зокрема американському народу та українській діаспорі. Сьогодні ми потребуємо американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США", - зазначив глава уряду.
Шмигаль зазначив, що Росія повинна заплатити подвійно, не лише грішми за спричинені руйнування.
"Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ. Це потрібно і Європі, і Америці, щоб у майбутньому світ був безпечним, щоб наші діти жили в мирі", - додав він.
Масована атака РФ по Україні
У ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні 70 ракет різних типів і 145 дронів. Під час атаки РФ по Україні Польща піднімала авіацію.
Російські війська в ніч на 24 квітня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням дронів і різних типів ракет, зокрема балістикою. Під ударом були Київ, Харків, Павлоград та інші регіони, є руйнування, жертви і багато постраждалих.
У Києві вже відомо про 9 загиблих і 70 поранених. Зокрема, атакована була й залізнична інфраструктура. Поранено двох працівників УЗ.
Детальніше про наслідки атаки на ранок - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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