"Як оголосити голодування і потайки їсти цукерки": у Чехії висміяли "перемир'я" Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, яку наводить CNN Prima .

На думку Ліпавського, Путін оголосив про так зване "великоднє перемир'я" задля того, щоб створити позитивний образ у пресі.

"Це як оголосити голодування між сніданком і обідом, але при цьому потайки їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки тривають. Україна повідомляє про кілька атак, тому оголошене таким чином перемир’я - радше медійний трюк, а не реальність", заявив глава МЗС Чехії.

Ліпавський зазначив, що Росія відмовляється погодитися на 30-денне припинення вогню, яке вже підтримала Україна.

"Путін ніколи на це не погоджувався і почав висувати інші умови. Треба дивитися на реальність, а не на слова", - наголосив міністр.

Він також поставив під сумнів, чи взагалі Росія хоче завершити війну.

"Якби Росія не хотіла війни, вона б її не починала. Наразі єдиним шансом є те, що Україна зможе себе захистити настільки, що Росія не зуміє досягти своїх цілей військовим шляхом. Ми бачимо, що їм не вдалося знищити Україну за три роки. Але можливо, що настане момент, коли Росія буде готова домовлятись про припинення вогню", - додав міністр закордонних справ.

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, воно діє з 18:00 19 квітня дня до 00:00 21 квітня.

Також Путін заявив, що віддав наказ припинити всі бойові дії.

Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку доби й до 16-ї години 20 квітня загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 - саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами.