"Я б знав про це". Міністр оборони Італії не вірить, що Медведєв замовив його вбивство

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто не вірить у те, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв замовив бойовикам ПВК "Вагнера" його вбивство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійського міністра.
"Хочу ще раз повторити, щоб не підживлювати ще один корисний привід для конфронтації: я не відчуваю загрози й впевнений, що за мою голову немає нагороди чи чогось іще. Якби були реальні ризики або загрози такого масштабу, я обов'язково був би проінформований про них, а цього ніколи не було", - написав Крозетто.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія запропонувала ПВК "Вагнера" нагороду в розмірі 15 млн доларів за усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За погрозами міністру стоїть колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
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